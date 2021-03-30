Во Владивостоке появилась улица имени поэта Осипа Мандельштама

Во Владивостоке комиссия по топонимике присвоила имена еще семи улицам Фото: Милана СОКОЛ

Семь новых улиц, ранее не имевших названий, появились во Владивостоке. Об этом сообщили представители комиссии по городской топонимике.

В районе улицы Августовского в Советском районе города появилась улица имени морского географа, начальника Дальневосточного морского пароходства в 1969 — 1977 годах Валентина Бянкина. Неподалеку, в районе улицы Маргаритова, теперь расположена улица, получившая имя ученого-географа, уроженца Владивостока Павла Виттенбурга. В поселке Трудовом в районе улицы 50 лет Октября появилась улица, названная в честь русского поэта, прозаика, переводчика, критика и литературоведа Осипа Мандельштама. Его 130-летие Приморье отметило в январе этого года.

Еще четыре улицы столицы Приморья получили названия по иному принципу. Рядом с улицей Находкинской в районе станции «Спутник» появилась улица Кузбасская. Свое название она получила в честь 300-летия со дня образования Кузбасса, которое отмечают в этом году. Возле Всероссийского детского центра «Океан» в районе Артековской появилась улица Ветвистая. В районе железнодорожной станции «Мыс Чуркин» на улице Калинина теперь находится улица Швартовая, а рядом с переправой «Калининская» — улица Спасательная.

Пресс-служба администрации Владивостока сообщает, что улицы города наименовываются по предложению граждан или организаций, а также в соответствии с муниципальным правовым актом № 146-МПА «Положение о порядке присвоения наименований и переименования объектов на территории города Владивостока».

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