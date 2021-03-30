52 новых инфицированных COVID-19 обнаружено в Приморье за минувшие сутки

В Приморье от коронавируса привились 58767 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новые данные статистики по COVID-19 в Приморье опубликованы краевым оперативным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За последние сутки количество новых выявленных инфицированных в крае составило 53 человека. С начала пандемии в Приморье в общей сложности были заражены новым вирусом 42303 человека.

За минувшие сутки в регионе диагноз «коронавирус» был снят с 205 человек. Таким образом на сегодня всего выздоровели 38499 приморцев.

Два человека умерли за сутки от новой инфекции. Всего в крае зарегистрировано 677 смертей от COVID-19.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции» между гражданами в 1,5 метра.

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