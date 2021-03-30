Таксист из Находки избил незнакомца палкой и отобрал у него деньги

О разбойном нападении в полицию Находки сообщил диспетчер скорой помощи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Находке возбуждено уголовное дело о разбойном нападении. Сообщение в полицию поступило от диспетчера скорой медицинской помощи. Сообщалось, что на улице Дальняя неизвестный гражданин нанес 54-летнему жителю Находки удары палкой и отобрал у него деньги. Потерпевшему потребовалась госпитализация.

На месте происшествия сотрудники полиции опросили очевидцев, изучили записи камер видеонаблюдения. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Госавтоинспекции по горячим следам задержали 20-летнего водителя такси.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Теперь извозчик-разбойник может лишиться свободы на срок до десяти лет.

Фигуранта дела суд решил отправить на время расследования в следственный изолятор, сообщила пресс-служба ОМВД России по городу Находке.

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