Иностранный судовладелец выплатил морякам из Приморья долги по зарплате почти в 2,5 миллиона рублей

Восьмерым морякам из Приморья иностранная компания-судовладелец задолжала около 2,5 миллиона рублей Фото: Анастасия Осипова

Иностранная компания-судовладелец Northwest ship management ltd. «Нортвест Шип Менеджмент ЛТД» заплатила приморским морякам долг по зарплате почти в 2,5 миллиона рублей. Произошло это лишь после вмешательства в ситуацию Дальневосточной транспортной прокуратуры.

На личный прием к Дальневосточному транспортному прокурору записался студент-курсант высшего учебного заведения морского транспорта. Молодой человек пожаловался на нарушение его трудовых прав компанией-судовладельцем.

Было установлено, что курсант после прохождения практического курса на теплоходе «Angel-A» компании «Нортвест Шип Мэнэджмент ЛТД», продолжил работу матросом, заключив контракт о найме. Однако зарплату ему не выплатили. Также прокуратура выявила задолженность по зарплате еще перед семью российскими моряками, членами экипажей компании.

Прокуратура направила в суд исковые заявления о взыскании с иностранного судовладельца задолженности по зарплате и проинформировала об этом капитана морского порта Владивосток.

Компания «Нортвест Шип Менеджмент ЛТД», учитывая возможность принятия санкций по ограничению выхода ее судов из российских портов, решила не дожидаться судебного разбирательства и полностью погасила задолженность перед моряками, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

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