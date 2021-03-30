Два редких японских журавля выпущены на волю после реабилитации в «Центре «Тигр» в Приморье

Специалисты сделали все, чтобы подготовить птиц к жизни в дикой природе. Фото: МРОО «Центр «Тигр», Правительство Приморского края

Вчера, 29 марта, в охранной зоне Ханкайского заповедника на волю выпустили двух краснокнижных японских журавлей. Ранее птиц спасли от гибели. Подготовку к самостоятельной жизни журавли прошли в «Центре реабилитации тигров и других редких животных «Тигр» в селе Алексеевка.

Как сообщает пресс-служба центра это был первый случай реабилитации и зимовки в Приморье японских журавлей — самых редких из шести видов журавлиных, встречающихся в бассейне Амура.

Одному из журавлей только один год, второй прожил уже два года. Первого подобрали полуторамесячным птенцом жители Еврейской автономной области и доставили в «Центр «Тигр» в Приморье, где птенчик перезимовал и прошел цикл подготовки к жизни в природе.

Его сосед по вольеру появился в центре в феврале этого года. Он родом из Муравьевского природного парка Амурской области. По неизвестным причинам журавль сбился с пути, не улетел на зимовку на юг Китая или Корейской полуостров, а оказался на севере Приморья. Ученые обнаружили заблудившуюся птицу с помощью GPS—передатчика на ее ноге.

Более двух месяцев орнитологи с участием местных жителей и охотнадзора обеспечивали жизнь журавля в заснеженном Приморье. Только в начале февраля птицу, наконец, удалось отловить и доставить в Центр реабилитации «Тигр».

— Очень хорошо, что сейчас эти птицы поддерживают контакт между собой, общаются с помощью звуков. И конечно, очень важен их совместный выпуск в природу — они оба неполовозрелые и будут держаться друг друга, что поможет им в адаптации и выживании, — прокомментировала событие ведущий координатор проектов по ООПТ Амурского филиала WWF России, кандидат биологических наук Анна Сердюк.

Выпустили журавлей в оптимальное для этого время, когда происходит таяние снега и на водоемах появляются проталины, что позволит птицам находить пищу. В местах миграционных остановок уже появились дикие журавли, которые вернулись с зимовки и выпущенные особи смогут найти контакт с группами сородичей.

За выпущенными журавлями обязательно будут вести наблюдение.

СПРАВКА

Японский журавль — очень редкая птица. Размножается медленно: обычно у пары выживает только один детеныш, даже если в гнезде отложено два яйца, поэтому каждая особь на счету.

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