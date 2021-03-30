Виктор Пинский взял на контроль ситуацию с выселением детской флотилии «Варяг» во Владивостоке

Взрослые проблемы детской морской флотилии «Варяг» стали темой приема депутата Госдумы в региональной общественной приемной «Единой России»

Детские клубы и учреждения детского досуга не должны исчезнуть из владивостокских дворов. Так считает депутат Госдумы, руководитель Межрегионального координационного совета по Дальнему Востоку партии «Единая Россия» Виктор Пинский.

«Дети Владивостока должны иметь возможность с пользой проводить время после школы как можно ближе к дому. В шаговой доступности, в идеале в своем дворе. Именно для этого в свое время создавались детские дворовые клубы и других учреждения детского досуга, которые в настоящее время решено переселить. Руководство города должно приложить усилия, чтобы найти возможность сохранить создававшуюся десятилетиями систему и в то же время обеспечить пожарную безопасность детей должным образом. Уверен, она есть», - считает Виктор Пинский.

Взрослые проблемы детской морской флотилии «Варяг» стали темой приема, который провел во Владивостоке депутат Госдумы в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева, встретившись с представителями педагогической общественности.

Как рассказал на приеме руководитель старейшего Морского военно-патриотического клуба Приморья Василий Самочков, в его детской флотилии «Варяг» занимаются 120 мальчишек и девчонок. С момента создания в 1964 году "Варяг" выпустил не одну тысячу юнг, будущих военных моряков, но ни разу не оказывался в столь сложном положении, как сегодня.

Причина - изменившиеся нормы противопожарной безопасности, из-за которых детская морская флотилия не может дальше занимать помещение в цокольном этаже жилого дома на Сафонова, 39 во Владивостоке. Согласно новым правилам, вступившим в силу 1 января 2021 года, размещать организации детского досуга в цокольных или подвальных помещениях запрещено. Тот факт, что с одной стороны помещение "Варяга" занимает фактически первый этаж, значения не имеет. По документам он определяется, как цокольный. И в этом смысле, из-за особенностей ландшафта приморской столицы, детские клубы Владивостока особенно уязвимы. Городские власти предложили клубу переехать в обычную среднюю школу, но из-за военной специфики клуба это невозможно.

Депутат прямо во время приема связался с главой Владивостока Олегом Гуменюком, который дал обещание решить проблему «Варяга».

«Морскую практику юнги проходят летом на острове Русский. Им будет неудобно заниматься в школе: у них много практических уроков. В администрации города мне пообещали разобраться с проблемой в ближайшее время. Я беру ее исполнение на личный контроль», - заверил Виктор Пинский.

Добавим, что с 29 марта по 4 апреля проводит в Приморье региональную рабочую неделю. В эти дни он обсуждает проблемы рынка труда с членами Совета Федерации профсоюзов Приморского края, встречается с представителями марикультурного хозяйства, главами муниципалитетов и трудовым коллективом 322-го авиаремонтного завода в с. Воздвиженка.