В мае на курорт в Турцию из Приморья можно будет улететь на самолетах трех авиакомпаний

В аэропорту Владивостока
Фото: Сергей БАЛАНОВ
С начала мая три авиакомпании планируют начать чартерные рейсы из аэропорта Владивостока в турецкую Анталью.
3 мая собирается совершить первый рейс компания Nordwind Airlines «Северный ветер» на лайнере Boeing 777-200.
8 мая в полет отправится Boeing 767-300 компании Azur Air.
И на 19 мая на таком же воздушном судне в Анталию из Владивостока совершит рейс Royal Flight.
Заказчики полетов — туроператоры Pegas Touristic, Anex Tour и Coral Travel. Они формируют туры продолжительностью 14 дней.
Сейчас в нескольких популярных у туристов мест в Турции значительно ослаблены ограничения, ранее введенные из-за пандемии коронавируса. В Стамбуле, Анталье и Месопотамии работают заведения общепита, сняты локдауны по выходным дням.
К началу лета турецкие власти планируют отменить и требование отрицательного теста на коронавирус при въезде в страну.
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