На улице Карбышева во Владивостоке планируют возвести спортивное сооружение

Ранее в этом районе БАМа располагался рынок. Фото: сайт VL.ru

Пустырь в районе дома по адресу на Карбышева, 11, где некогда находился рынок, на днях был обнесен строительным забором, что, во-первых, перекрыло горожанам проход на соседнюю улицу Тухачевского, во-вторых, насторожило местных жителей, нежелающих получить в своем районе очередное многоэтажное здание «точечной застройки».

Как выяснилось, на этой территории до конца этого года компания «Импульс Холл» намерена построить двухэтажный спортивный комплекс площадью более 5 тысяч квадратных метров. Это не первое подобное сооружение компании во Владивостоке: «Импульс Холл» уже владеет двумя одноименными фитнес-клубами.

Забор вокруг места будущей стройки лишил горожан некоторой свободы передвижения. Фото: сайт VL.ru

Сейчас на заборе, окружающем площадку, появился паспорт строящегося объекта. Генподрядчиком стройки станет ООО «ПИК Геодез ДВ». Руководство компании сообщает, что строение не будет достигать границ охранной зоны ЛЭП, из-за которой в свое время был ликвидирован рынок. Строители также обещают, что горожане вновь получат в свое распоряжение проезд, соединяющий остановки «Тухачевского» и «Карбышева».

Строительство не будет сложным и подрядная организация планирует сдать спорткомплекс в эксплуатацию в декабре 2021 года.

Здание нового спорткомплекса будет двухэтажным. Фото: сайт VL.ru

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