Житель Приморья в телефонном звонке в диспетчерскую службу города пообещал взорвать отдел полиции

Житель Дальнереченска из хулиганских побуждений пообещал взорвать отдел полиции

Жителя Дальнереченска полиция задержала за угрозы взорвать отделение полиции. Местный телефонный террорист позвонил в Единую дежурно-диспетчерскую службу мартовским вечером. Сначала гражданин поинтересовался расположением кабинетов в отделении полиции, а затем заявил, что собирается заложить в кабинеты взрывчатку и взорвать здание вместе с сотрудниками.

Как сообщает портал VL.ru со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах, информацию о пугающем звонке тут же передали правоохранителям и специалистам-взрывотехникам. Здание отдела полиции «Дальнереченский» было оцеплено и обследовано кинологом с собакой, но опасность оказалась ложной.

Любителя «пошутить» скоро разыскали. 43-летний мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за убийство, умышленное причинение вреда здоровью, ложный донос, незаконный оборот наркотиков, неуплату алиментов на ребенка и угрозу убийством.

Рецидивист сообщил, что просто напился и решил развлечься, пугая полицию взрывом. На всякий случай кинологи осмотрели и квартиру телефонного террориста, но тоже взрывчатки не обнаружили.

Сейчас мужчине грозит штраф от 500 тысяч до 700 тысяч рублей или лишение свободы от трех до пяти лет по ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

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