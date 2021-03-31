«В телефоне зависла?» Во Владивостоке из-за женщины на Lexus пострадал пешеход

Дама спровоцировала ДТП с пострадавшим Фото: Евгения ГУСЕВА

Стали известны подробности учетного ДТП, которое произошло недавно во Владивостоке на улице Фадеева. Авария с участием двух авто и пешехода попала в прицел видеокамеры уличного наблюдения. Снятые кадры оказались в сети. Видео расставило все точки над “i”.

На видео отчетливо заметно, как пешеход останавливается перед зеброй, внимательно смотрит по сторонам и лишь после этого начинает пересекать проезжую часть. Убедившись в безопасности мужчина проходит часть дороги, но в какой-то момент оказывается под колесами авто, которое его пропустило. Дело в том, что в стоящую машину на скорости влетает другой кроссовер.

От удара пешехода откинуло на несколько метров вперед. Видимо, находясь в шоковом состоянии, мужчина побрел обратно в магазин, чтобы присесть и вызвать скорую.

«Больше всего бесит, что к человеку даже не подошли, за свои корыта переживали», «В телефон залипла», «К нему первый подбежал в мимо проходящий пешеход, а те сразу на бампера свои смотрят», – высказываются в сети приморцы.

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