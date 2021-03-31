Снимаем куртки. В последний день марта в Приморье до +17°C

В Приморье сегодня тепло Фото: Милана СОКОЛ

31 марта на погоду в Приморье влияет поле повышенного давления. В последний день первого весеннего месяца в крае без существенных осадков. По прогнозам специалистов портала «Примпогода», температура воздуха поднимется от +5 до +17°C. Ветер западный, юго-западный умеренный.

Во Владивостоке сегодня переменная облачность, осадков не ожидается. В городе будет дуть ветер слабый, с середины дня южный, юго-западный умеренный. Столбики термометров покажут +11...+13°C.

В Уссурийске в среду переменная облачность, без осадков. Ожидается слабый ветер с утра, днем будет дуть южный, юго-западный умеренный до сильного. Температура воздуха в городе +14...+16°C.

В Находке также будет тепло, переменная облачность и без осадков. Ветер слабый, днем западный, юго-западный умеренный. Воздух прогреется до +12...+14°C.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14