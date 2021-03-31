Звание "Почетного гражданина Владивостока" предлагают дать галеристу Александру Городнему 80 организаций города

Директор галереи "Артэтаж" Александр Городний. Фото: Вероники Стахеевой

Сегодня комиссия в Думе Владивостока завершает прием представлений на присвоение звания «Почетный гражданин города Владивостока» этого года. Вновь множество организаций столицы Приморья выдвинули на получение звания директора галереи «Артэтаж» Александра Городнего.

Его кандидатуру жители Владивостока по инициативе группы горожан «Культурный фронт» выдвигали и в прошлом году. Тогда персону Городнего поддержали более сорока различных организаций краевого центра. Такой поддержки за всю историю города не получал еще ни один кандидат.

Однако комиссия городской Думы по рассмотрению документов на присвоение звания в 2020 году из 13 кандидатур, выдвинутых различными организациями, предложила Думе в качестве основных кандидатов представителей Приморского отделения союза писателей Александра Ткачука и Совета ветеранов Владивостока Сергея Кондратенко — в юбилейный для города год было решено присвоить звание сразу двум жителям Владивостока.

Увы, свои коррективы в процедуру присвоения звания внесла пандемия — из-за организационных трудностей, связанных с заболеваемостью, имя нового почетного гражданина назвали не весной, как это обычно бывает, а глубокой осенью. Звание получил лишь один горожанин — Сергей Константинович Кондратенко. У второго кандидата обнаружились спорные моменты в биографии.

«КП» известно о том, что на данный момент представления на получение звания «Почетный гражданин Владивостока» этого года поданы на Александра Городнего. По информации инициативной группы «Культурный фронт», рекорд прошлого года побит — кандидатуру галериста поддержали и направили свои представления в городскую Думу 80 различных организаций города самого разного профиля и масштаба: от небольших арт-сообществ до краевых отделений всероссийских творческих союзов, от местных культурно-общественных объединений до федеральных государственных музеев, от индивидуальных предпринимателей до групп компаний с численностью сотрудников в несколько десятков тысяч человек.

О других потенциальных претендентах на получение почетного звания в этом году, пока информации не поступало, но комиссия по рассмотрению документов на присвоение звания будет знать их имена уже завтра. Свое заседание комиссия должна провести не позднее 10 дней после окончания приема представлений.

Напомним, с этого года в составе комиссии на одного человека больше, чем ранее: по три представителя от Думы города Владивостока, администрации города, почетных граждан и один представитель Общественного совета Думы города Владивостока

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