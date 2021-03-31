Заболеваемость COVID-19 в Приморье продолжает держаться на уровне около 55 инфицированных за сутки

В Приморье привито от коронавируса 60367 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

Новые данные статистики по пандемии COVID-19 обнародованы краевым оперативным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией в Приморском крае.

За последние сутки в регионе были зарегистрированы 55 новых случаев заражения новым вирусом. Это на два случая больше, чем днем ранее. Суточная заболеваемость коронавирусом в крае продолжает колебаться на одном уровне с середины марта.

Общее число инфицированных COVID-19 с начала пандемии в Приморье достигло отметки 42358 человек.

Количество жителей края, которым уже удалось избавиться от нового вируса достигло отметки 38697 человек. За минувшие сутки диагноз «коронавирус» был снят еще со 198 приморцев.

Один летальный исход, вызванный заболеванием зафиксирован за сутки. Всего в Приморье от новой болезни умерли 678 человек.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции» между гражданами в 1,5 метра.

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