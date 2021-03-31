Участников паралимпийских игр в Токио поддержат приморские активисты Партии

Партийный проект «Единая страна – доступная среда» поддержит российских спортсменов перед паралимпийскими играми в Токио – по итогам договоренности активистов «Единой России» с представителями краевого образовательного сообщества профильные специалисты проведут для участников соревнований акклиматизацию во Владивостоке и в случае необходимости окажут медицинскую помощь.

В приморской столице состоялась встреча с главным врачом, проректором Дальневосточного Федерального университета по медицинским вопросам, нейрохирургом Олегом Паком. Ее повестка была посвящена вопросам взаимодействия между медицинским центром ДВФУ и краевой Федерацией физической культуры и спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, руководителем которой является председатель общественного совета партийного проекта «Единая страна – доступная среда» Артем Моисеенко.

Результатом встречи стало решение о том, что подготовительную работу со спортсменами проведет медицинский центр ДВФУ. Отметим, что на сегодняшний день это учреждение полностью адаптировано для людей с инвалидностью и готово принять российских паралимпийцев. В случае необходимости, как сообщает Артем Моисеенко, для паралимпийцев проведут медицинскую консультацию, обследование или направят на экстренное лечение.

«Я являюсь председателем общественного совета партпроекта, а потому для меня очень важно, чтобы паралимпийские команды чувствовали себя комфортно и условия для их акклиматизации были достойными. Могу с уверенностью сказать, что медцентр и гостиницы на острове Русский оборудованы должным образом – здесь созданы все условия, в частности, для инвалидов-колясочников. Не сомневаюсь в том, что мы достойно встретим наших спортсменов перед играми в Токио», - заявил Артем Моисеенко.