На ССК «Звезда» в Приморье начали строить танкер-продуктовоз типа MR «Иван Айвазовский»

Танкер-продуктовоз типа MR. Фото: сайт sskzvezda.ru

На Судостроительном комплексе «Звезда» в Приморье состоялась закладка первого танкера-продуктовоза типа MR. Он станет головным судном в серии из трех судов, которые построят на ССК «Звезда» в рамках контракта c «СКФ Атлантик» — дочерней компании «Совкомфлот».

Как сообщает пресс-служба предприятия, танкеры-продуктовозы типа MR предназначены для транспортировки нефтепродуктов и газового конденсата. Их силовые установки будут работать на экологически чистом газомоторном топливе, что позволит существенно снизить объем выбросов в атмосферу.

На торжественной закладке танкера в ССК "Звезда" в Большом Камне. Фото: сайт sskzvezda.ru

Торжественная церемония закладки судна прошла на открытом тяжелом достроечном стапеле завода. На церемонии присутствовали руководители предприятия, трудовой коллектив, представители заказчика и партнерских организаций. Генеральный директор ССК «Звезда» Сергей Целуйко и руководитель группы наблюдения ООО «Совкомфлот ЭКО» Сергей Цыба прикрепили к кормовой секции будущего танкера памятную закладную табличку.

Судно назвали в честь всемирно известного художника-мариниста «Иван Айвазовский».

СПРАВКА

Танкер-продуктовоз типа MR «Иван Айвазовский» будет иметь дедвейт около 50 тысяч тонн, длину — более 180 метров, ширину — более 32 метров, осадку — 13,4 метра. Ледовый класс 1B позволит судну безопасно осуществлять круглогодичную навигацию, в том числе в ледовых условиях Балтийского моря.

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