Компания АО «Восточный Порт» установила рекорд по отгрузке металлопродукции

Компания АО «Восточный Порт» добилась рекордных для себя показателей перевалки, за год отправив на экспорт 1 500 000 тонн металлопродукции – слябов, заготовки и арматуры производства крупнейших отечественных сталелитейных предприятий.

Знаменательное для находкинских стивидоров событие произошло 30 марта 2021 года на 13-м причале универсального производственно-перегрузочного комплекса – юбилейную полуторамиллионную тонну металла принял в свои трюмы теплоход ELLA под флагом Маршалловых островов. После погрузки запланированных 40 000 тонн металлопродукции балкер типа Panamax длиной около 190 метров, шириной свыше 32 метров и дедвейтом 52 454 тонны отправится к берегам Индонезии.

Напомним, год назад, в рамках реализации программы диверсификации номенклатуры грузов, в АО «Восточный Порт» состоялась погрузка на крупнотоннажное судно первой за многие годы партии «непрофильной» продукции. В течение первой половины апреля на причале универсального перегрузочного комплекса была осуществлена отгрузка свыше 30 000 тонн заготовки стальной в трюмы балкера EJ OCEAN под флагом Панамы. Судно доставило партию высококачественной стали в адрес одной из филиппинских компаний.

Универсальный производственно-перегрузочный комплекс АО «Восточный Порт» (ППК-1) способен обрабатывать различные навалочные и генеральные грузы. До начала 2 квартала 2020 года терминал специализировался только на перевалке угольной продукции. ППК-1 оснащен оборудованием и техникой от ведущих японских, европейских и российских производителей. Погрузка ведется на четырех причалах общей протяжённостью 800 метров. Глубины позволяют принимать суда дедвейтом до 70 тысяч тонн.