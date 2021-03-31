В Находке после перебранки возле ночного клуба мужчина ударил ножом в грудь своего оппонента

Полиция Находки задержала 30-летнего мужчину, ранившего ножом человека Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Находке сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в нанесении ножевого ранения мужчине.

Врач городской больницы сообщил в полицию о том, что в медицинское учреждение поступил 29-летний местный житель с ножевым ранением грудной клетки. Мужчину госпитализировали в хирургическое отделение.

Полицейские на месте происшествия пообщались с очевидцами инцидента, изъяли видеозаписи камер наружного наблюдения. Было установлено, что около 5:30 утра рядом с ночном клубом по адресу: Находкинский проспект, 107, между несколькими мужчинами произошла сначала словесная перебранка. Затем один из мужчин достал нож и ударил им своего оппонента.

После розыскных мероприятий правоохранители задержали 30-летнего гражданина, который в отделе полиции дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия». По этой статье можно лишиться свободы на срок до десяти лет.

Задержанному суд избрал меру пресечения — заключение под стражу, сообщила пресс-служба ОМВД России по городу Находке.

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