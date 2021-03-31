Примводоканал оповестил об отключениях холодной воды во Владивостоке в апреле

7 и 14 апреля во Владивостоке ожидаются отключения холодной воды Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Приморский водоканал сообщает об отключениях от холодного водоснабжения потребителей Владивостока, которые состоятся в ближайшие дни.

На сайте предприятия говорится, что предстоящие перебои в подаче воды будут происходить из-за плановых ремонтных работ на сетях.

Отключение водоснабжения предстоит 7 апреля с 9 до 17 часов:

на проспекте 100-летия Владивостока, 88, 90, 92, 94, 100, 100а;

улице Лермонтова, 64, 68а, 68б;

Холодную воду также отключат 14 апреля с 9 до 17 часов:

на проспекте 100-летия Владивостока, 124, 124а, 126, 128, 128а, 130, 130а, 134, 136, 150в, 155.

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