На бизнесменов из Приморья, недоплативших 2,8 миллиона таможне, возбудили уголовное дело

Владивостокская таможня обнаружила недоплату таможенных платежей на сумму 2,8 миллиона рублей. Фото: Анатолий Филатов

2,8 миллиона рублей таможенных платежей не заплатила в бюджет государства компания из Приморья, ввозившая сушеные морепродукты из Китая. Декларируя товары, сотрудник компании намеренно занижал их стоимость.

С января по сентябрь 2019 года в адрес компании было привезено из КНР более 125 тонн сушеной рыбы и кальмара. Сотрудники таможни, работая совместно с УФСБ России по Приморскому краю, установили, что бизнесмены закупали в Китае товары по ценам значительно выше, чем затем записывалось в таможенных декларациях.

По данным пресс-службы Владивостокской таможни, за уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 194 УК РФ. Данная статья предусматривает следующие наказания: штрафа до 500 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов или принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы до двух лет.

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