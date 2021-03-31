На территории Приморья обнаружен еще один очаг африканской чумы свиней

ДНК вируса АЧС нашли в образцах материала, взятого у 4-х трупов диких кабанов в Хасанском районе Приморья
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
31 марта лаборатория Россельхознадзора подтвердила случай заболевания вирусом африканской чумы свиней (АЧС) в дикой природе на территории Хасанского района. Таким образом в Приморье появился еще один очаг опасной для животных болезни.
ДНК вируса африканской чумы свиней было найдено в образцах патологического материала, отобранного от четырех трупов диких кабанов, обнаруженных в районе села Овчинниково.
Напомним, ранее «КП-Владивосток» сообщала о том, что вспышку АЧС зафиксировали в личных фермерских хозяйствах Надеждинского района, был найден очаг заболевания в Михайловском районе края.
Вирус АЧС приводит к гибели свиней, в том числе диких кабанов, но для человека не опасен.
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