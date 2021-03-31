Поврежденные ледяным дождем оптоволоконные линии связи убирают с улиц Владивостока

На Партизанском проспекте Владивостока мобильные бригады «Владсвет» ВПЭС демонтировали более 300 метров волоконно-оптических проводов. Фото: Евгений Кулешов, МУПВ «ВПЭС»

Чтобы ускорить работу по приведению в порядок оптоволоконных линий связи, пострадавших во время ледяного дождя в ноябре 2020 года, во Владивостоке создана специальная рабочая группа. В ее состав вошли представители администрации города, муниципального предприятия ВПЭС и крупнейших компаний связи.

Сегодня, 31 марта, представители группы провели первый совместный рейд — была сделана ревизия оборванных проводов на Партизанском проспекте. В результате рейда мобильные бригады подразделения «Владсвет» ВПЭС демонтировали более 300 метров волоконно-оптических проводов.

— Всего с ноября прошлого года специалистами «Владсвета» было демонтировано 14 километров оборванных проводов интернет-провайдеров, — сообщил главный инженер подразделения «Владсвет» ВПЭС Дмитрий Макеев.

Часто такие провода признаются бесхозными, поэтому перед представителями рабочей группы встала еще одна важная задача — инвентаризация всех линий связи в городе.

Кроме того, принято решение, что все оптоволоконные линии связи в городе будут промаркированы. Их владельцы сами решат, в какой форме это лучше сделать, сообщает пресс-служба МУПВ ВПЭС.

— Не исключено, что такая работа продлится несколько лет, но ее важно начать, чтобы в случае непогоды и возможных обрывов проводов мы точно знали, с кого спрашивать, — отметил заместитель главы администрации Владивостока Тарас Фищук.

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