Русская смекалка. Юморное спасение большегруза из западни в Приморье попало на видео

Окружающих развеселило происходящее Фото: принтскрин видео.

История, которая развернулась накануне на улице Чичирена в Уссурийске, пожалуй, крайне актуальна в День смеха. Кадры, распространившиеся в сети, уже заставили улыбнуться многих пользователей интернета. Предлагаем и Вам посмотреть занимательное видео.

Несмотря на знаки, ограничивающие движение фурам, установленные неподалеку на светофоре, да и перед самим тоннелем, водитель большегруза решил проскочить и попал впросак, едва не застряв. На помощь к горемыке пришли добровольцы. Операция по спасению крупногабаритной машины из узкой ловушки, прошла крайне успешно.

«Если обильно поплевать, то должно пройти», «Двое из ларца», «Эту страну не победить», «Мост поднимите», – отшучиваются пользователи сети. Справедливости ради стоит отметить, стоит отметить, что два живых амортизатора сработали слаженно и профессионально.

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