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Общество1 апреля 2021 2:35

Сегодня из-за дебошира на борту авиалайнера был отложен вылет рейса «Владивосток-Москва»

Пассажира с неадекватным поведением сняли с борта сотрудники службы безопасности аэропорта и полиция
Никита СЕРГЕЕВНикита СЕРГЕЕВ
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Рейс "Владивосток-Москва" сегодня задержался из-за пассажира с неадекватным поведением. Скриншот видео: Telegram-канал "Дальневосточные Ведомости"

Сегодня на авиарейсе «Владивосток-Москва» экипаж воздушного судна был вынужден остановить запуск двигателя. Вылет был назначен на 8:40, но из-за одного из граждан в салоне лайнера полет пришлось отложить.

Сообщается, что командир воздушного судна объявил по громкой связи о причине задержки — неадекватное поведение одного из пассажиров. Человека, устроившего дебош, вывели из самолета с помощью бортпроводников, службы безопасности аэропорта и с привлечением полиции. Об этом сообщил Telegram-канал «Дальневосточные Ведомости».

Вылет рейса состоялся, менее чем через полчаса от намеченного времени.

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