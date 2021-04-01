«Два миллиона в хлам». Во Владивостоке малолитражка опрокинула грузовик

Серьезное ДТП во Владивостоке. Фото: Instagram/dps_vl

Серьезное ДТП с участием малолитражки и большегруза произошло накануне во Владивостоке. Боковой таран от маленькой машинки отправил грузовик в вертикальное положение. Стоит отметить, что аварии на этом участке происходят с печальным постоянством. По словам очевидцев, только за последнюю неделю это уже третье столкновение. Словом, отличное место для автоподстав.

Очередная авария случилась возле дома №5 в Камском переулке, 31 марта. Грузовик двигался по второстепенной дороге, выезжая с Некрасовского путепровода. Водитель Nissan Leaf ехал по главной со стороны Камской. Каким образом автомобилист не заметил столь внушительного оппонента, остается загадкой, но формально водитель гибридного авто прав. Скорости малолитражки хватило, чтобы завалить здоровяка.

Nissan двигался по главной дороге. Фото: Instagram/dps_vl

От удара самосвал опрокинулся, весь груз из кузова оказался на проезжей части. На место ЧП оперативно прибыли полицейские. После оформления аварии понадобилась помощь тяжелой техники, чтобы освободить проезд.

Удар оказался такой силы, что большегруз перевернулся. Фото: Instagram/dps_vl

– За неделю – третье ДТП по одной и той же системе. Машина поворачивает с Некрасовского путепровода в сторону ТОВМИ (мойки «Дельфин»), есть знак «Уступи дорогу». Слева плохая видимость, на затяжном повороте сложно рассмотреть, кто двигается с Камской (из-под путепровода), и именно оттуда на большой скорости вылетает дорогая машина и бьет в заднее левое колесо. Рабочая съема автоподставщиков, – отмечает администратор популярного автомобильного сообщества края.

Однако именно эта авария показалась многим случайностью. Вряд ли водитель новенького электрокара планировал подлезть под большегруз ради страховки. Особенно, если учесть, что выплаты могут даже не покрыть ремонт, конечно, если у владельца нет полиса «КАСКО».

– Вам везде сейчас автоподставы мерещиться будут? Там ремонта рублей на 600-800, по страховке выплатят 400, и какая на фиг автоподстава? Там Leaf в тотал, который под 2 мульта стоит, – комментируют местные жители.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14