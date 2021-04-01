Во Владивостоке росгвардеец помог пожилому мужчине, которого избивал неизвестный гражданин

Росгвардеец Самир Козырев. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Приморскому краю

Инцидент произошел на улице Магнитогорская во Владивостоке: военнослужащий правления Росгвардии по Приморскому краю Самир Козырев направлялся на службу и увидел как неизвестный избивает пожилого мужчину на пешеходном переходе.

Росгвардеец оттолкнул нападавшего, а затем оттащил его в сторону. В это время избитый человек упал на проезжую часть и Самир начал помогать ему встать на ноги. Злоумышленник воспользовался тем, что военный отвлекся и бросился бежать.

Молодой человек помог потерпевшему подняться и дойти до контрольно-пропускного пункта краевого Управления Росгвардии, где ему оказали первую помощь и вызвали на место врачей. Позже в отделе полиции мужчина написал заявление о нападении.

Но на этом история не завершилась. Через несколько дней после происшествия Козырев на улице Кирова узнал гражданина, участвовавшего в нападении и задержал его.

Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Приморскому краю, патрульный наряд вневедомственной охраны оперативно прибыл к месту задержания и доставил 56-летнего гражданина в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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