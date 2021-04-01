Постройку моста рядом с селом Боголюбовка в Приморье закончат в апреле

Новый мост возле села Боголюбовка в Приморье Фото: Правительство Приморского края

Работы по строительству моста через реку возле села Боголюбовка на участке краевой автомобильной дороги Уссурийск—Раковка—Осиновка подходят к завершению.

Как сообщила пресс-служба правительства Приморья, на реконструкцию объекта направили более 59 миллионов рублей по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Мост на дороге между селами Раковка и Боголюбовка был построен еще в прошлом веке и к 2020 году пришел в плачевное состояние: один из пролетов сооружения был практически полностью разрушен. К работам по восстановлению переправы подрядчик ООО «ВСК № 1» приступил осенью прошлого года.

Аварийную конструкцию разобрали, для постройки объездной дороги частично вырубили лес вдоль трассы. Строительство не прекращалось и в зимнее время. Большая часть работы сделана, теперь на мосте завершается укладка асфальта. На это потребовалось около пяти тонн асфальтобетонной смеси. Также заканчивается установка леерных ограждений.

Представители заказчика сообщили, что впереди еще обустройство подходов к мосту. Предстоит построить подходы протяженностью 270 метров с одной стороны и 70 с другой. Кроме того, нужно укрепить откосы, чтобы защитить мост от воздействия воды, уложить водопропускные трубы и лотки.

При благоприятных погодных условиях работы планируют закончить апреле, сообщает администрация Уссурийского городского округа.

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