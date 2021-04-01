Соцсети помогают решить вопросы: итоги работы в марте

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Вот уже несколько месяцев Центр управления регионом Приморского края (ЦУР) совместно с правительством Приморского края собирают жалобы и обращения жителей к властям в социальных сетях, анализируют их и активно помогают решить вопросы, в том числе при участии районных администраций.

Таким образом, за март 2021 года в круглосуточной системе мониторинга «Инцидент Менеджмент» зафиксировано 3334 обращения.

ТОП-5 районов края по количеству обращений в марте:

- Владивосток - 1700;

- Находка - 140;

- Уссурийск - 116;

- Артем - 113;

- Хорольский район - 84.

В ТОП-3 проблемных сфер за прошедший месяц попали дороги, ЖКХ и образование.

Ярким примером плодотворного взаимодействия властей и ЦУР можно назвать решение проблемы с нехваткой дров в одном из частных домов поселка Горнореченск Кавалеровского района. Многодетная мать долгое время не могла получить древесину, но ЦУР совместно с Правительством Приморского края оперативно решили этот вопрос, и жительница получила долгожданные дрова.

Наиболее частыми обращениями в сфере ЖКХ стали вопросы, связанные с вывозом отходов, прорывом теплотрасс и труб. Например, администрация Находки при поддержке ЦУР помогла освободить район Заводской от мусора, который не вывозили долгое время. Управляющая компания бездействовала в течение нескольких месяцев. Через сутки после обращения и передачи сообщения в администрацию поступил ответ от УК: в район направлена команда дворников и техника.

Также был разрешен давний конфликт между жильцами дома по улице Зои Космодемьянской, 14 во Владивостоке и недобросовестной управляющей компанией «Комплекс коммунальных услуг», которая не выполняла свои обязанности и обманом не давала перейти людям к другой УК. Правительство Приморья совместно с ЦУР взяли обращение жильцов в работу, и передача дома под управление «УК Регион-ЖКХ» состоялась.

Одним из наиболее показательных примеров сотрудничества ЦУР и местных властей в социальной сфере можно назвать помощь ветерану Великой Отечественной Войны Маку Даниловичу, который живет в селе Каменка Дальнегорского района.

Социальные службы давно не посещали пенсионера, и условия проживания дедушки стали резко ухудшаться. И это в добавок к тому, что какое-то время назад ветерана пытались ограбить.

Благодаря администрации Дальнегорска теперь над пенсионером взял шефство депутат района. Он активно занялся улучшением качества жизни ветерана, в скором времени в его доме сделают ремонт.

Напомним, Центр управления регионом Приморского края был создан в ноябре 2020 года. ЦУР – это координационный центр, в который поступают и оперативно обрабатываются запросы приморцев по всем направлениям, связанным с жизнью региона. Главные задачи Центра – улучшить взаимодействие органов власти с гражданами и обеспечить быстрое реагирование на сообщения, которые фиксирует круглосуточная система мониторинга «Инцидент Менеджмент» в пяти популярных социальных сетях.