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Общество1 апреля 2021 6:24

На улицах Владивостока до конца августа отремонтируют 11 лестниц

Мэрия объявила открытый электронный аукцион по поиску подрядчика, который выполнит работы
Никита СЕРГЕЕВНикита СЕРГЕЕВ
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Лестница во Владивостоке возле дома по адресу: проспект Красного Знамени, 107. Фото: Людмила Захарова

Мэрия Владивостока начала поиск подрядной организации, которая отремонтирует городские лестницы по 11 адресам. Завершить работы необходимо до 31 августа.

Как сообщает пресс-служба администрации города, подрядчика ищут через открытый электронный аукцион. Ему нужно будет привести в порядок лестничные марши возле домов на Нерчинской, 27; Октябрьской, 16; Шошина, 29; Героев Варяга, 12; Енисейской, 6 и 17; Маковского, 41; в Камском переулке, 5; проспекте Красного Знамени, 23, 102 и 107.

«В планах на текущий год — ремонт и восстановление лестниц более чем по 20 адресам. Этот список регулярно пополняется. Также в этом году планируем смонтировать лестницу на улице Анны Щетининой, 22 и благоустроить лестницу на Светланской, 119б», — комментируют сообщение представители городского управления дорог и благоустройства.

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