Энергетики ДРСК возобновили занятия по электробезопасности в школах Приморья

Первые в этом году занятия по электробезопасности специалисты Приморских электрических сетей (филиала АО «ДРСК», входит в группу РусГидро) провели в четырех школах на севере Приморья. Главная цель таких занятий - профилактика электротравматизма среди детей и подростков.

Мастер Анучинского района распределительных сетей Никита Дубовцев по приглашению директора Муравейского филиала МБОУ средней школы № 1 с. Анучино провёл занятие по электробезопасности для учеников с 1 по 4 классы.

Начальник Арсеньевского района электрических сетей Василий Миронов и инженер электролаборатории Елена Лихойда провели два урока по электробезопасности в школах №1 и №3 г. Арсеньева для учеников 5 и 7 классов. Лекции прослушали более 50 школьников. Начальник Чугуевского района электрических сетей Владимир Авхвутский и техник Марина Мякишева провели лекцию по основам электробезопасности в школе №2 с. Чугуевка. На занятии энергетиков побывали 55 школьников из четырех классов.

Специалисты Приморских электрических сетей рассказали детям о правилах электробезопасности, познакомили с существующими знаками безопасности, которые размещаются на энергообъектах, объяснили почему нельзя проникать на территорию энергообъектов, забираться на опору ЛЭП, подходить к оборванному проводу ближе, чем на 8 метров. Школьники внимательно слушали об опасности электричества и с большим восторгом примерили средства индивидуальной защиты энергетиков.

Работа по предотвращению детского травматизма на электросетевых объектах продолжится в течение всего года. Разъяснительные мероприятия будут проходить в общеобразовательных учреждениях и летних оздоровительных лагерях. Проведение очных занятий в муниципальных районах края будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

Энергетики приморского филиала ДРСК напоминают, что весной и летом значительно возрастает риск электротравматизма среди детей и подростков. Любопытство и пренебрежение правилами безопасности становятся наиболее частыми причинами несчастных случаев. Специалисты компании ответственно относятся к безопасности на своих объектах, поэтому электросетевые объекты защищены ограждениями, предупреждающими знаками и замками. В формировании ответственного отношения к электричеству должны активно участвовать родители и педагоги. Разъяснительная работа среди детей о правилах нахождения вблизи электросетевых объектов позволят предупреждать несчастные случаи.