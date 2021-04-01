Штаб по борьбе с коронавирусом в Приморье опубликовал новые данные статистики

В Приморье сейчас привиты от коронавируса 61588 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новые статистические данные по пандемии COVID-19 в Приморье опубликовал краевой оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки в регионе медиками обнаружено 53 новых случая заражения вирусом. Общее число заразившихся с начала пандемии — 42411 человека.

Выздоровело от коронавируса за минувшие 24 часа 185 приморцев. Количество жителей региона, которым удалось избавиться от диагноза COVID-19 теперь составляет 38882 человека.

Увы, минувшие сутки не обошлись без смертей от коварной болезни. В Приморье скончались еще два человека. Всего с начала пандемии в регионе от новой болезни умерли 680 жителей.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции» между гражданами в 1,5 метра.

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