Грузовые перевозки по маршруту Китай-Европа приносят выгоду всем участникам

29 марта спустя почти неделю простоя, специалистам удалось разблокировать Суэцкий канал, сняв с мели гигантский контейнеровоз. Однако это событие сказалось на глобальной цепочке поставок и нанесло определенный ущерб мировой торговле. Вместе с тем, железнодорожные перевозки по маршруту Китай–Европа значительно возросли. Ряд европейских компаний, учитывая минимум риска и возможных убытков, выразили желание нарастить грузопоток по маршрутам железнодорожной линии Китай-Европа.

Грузовые поезда по маршруту Китай-Европа следуют в разные регионы Европы, а также в страны инициативы «Один пояс и один путь». В марте 2011 года первый состав по маршруту Китай-Европа отправился из китайского города Чунцин в германский Дуйсбург. Спустя 10 лет, сегодня более 33 тысяч 600 составов совершили рейсы по маршруту Китай-Европа, они перевезли 3 миллиона стандартных контейнеров на сумму более 160 миллиардов долларов. Этим маршрутом связаны более 40 китайских городов и 92 города в 21 стране мира.

С началом восстановления мировой экономики после пандемии COVID-19 грузовое железнодорожное сообщение между Китаем и Европой стало важнейшим каналом экономического оживления Евразии. Поскольку из-за пандемии коммерческая деятельность судоходных и авиакомпаний пока приостановлена или же ограничена, железнодорожные маршруты Китай-Европа стали настоящей жизненной артерией, обеспечивающей потребность в товарах широкого потребления и противоэпидемических средствах.

Китай и Россия поддерживают тесное сотрудничество в области трансграничных железнодорожных перевозок. Между сторонами действуют железнодорожные маршруты Гуанчжоу-Москва, Чэнду-Санкт-Петербург, Ухань-Иркутск, Фучжоу-Пермь и Дэлинха-Барнаул, по которым перевозят товары для удовлетворения спроса потребителей двух стран.

По состоянию на февраль общее число грузовых поездов по маршруту Китай-Европа, пересекших государственную границу через КПП Маньчжурия и Суйфэньхэ, превысило 10 тысяч. Данные компании «РЖД Логистика» показывают, что благодаря повышению скорости поездов, оптимизации налогов и введению цифрового обслуживания, в 2020 году общий объем перевезённых товаров по грузовому экспресс-маршруту Китай-Европа увеличился на более 50 процентов в годовом исчислении. Компания намерена расширить свои трансграничные транспортные операции в 2021 году.

Кроме того, китайско-российский логистический центр «Белый Раст» стал важным перевалочно-распределительным хабом в России для грузовых составов Китай-Европа. В условиях пандемии движение открыто по 11 железнодорожным линиям хаба, по которым поезда привозят из Китая необходимые медицинские средства, что очень важно в условиях противостояния коронавирусной инфекции.

Как считают российские эксперты, экспресс Китай-Европа – привлекательный проект, имеющий значение для всего мира и для России, в частности. Маршрут Китай-Европа через Россию – надёжная, экономичная и удобная линия для трансграничных перевозок. Проект приносит выгоду всем участникам.