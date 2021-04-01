Места переливов воды на дорогах Приморья и пути их объезда опубликовал «Примавтодор»

В Приморье перекрыта часть дорог из-за затопления Фото: Милана СОКОЛ

АО «Примавтодор» обнародовал список дорог Приморского края, которые оказались перемыты из-за таяния снега и выхода рек из русел.

По данным круглосуточного мониторинга, проводимого предприятием, в четверг, 1 апреля, перелив протяженность 40 метров есть в районе второго километра на автомобильной трассе Хабаровск—Владивосток—Абражеевка. Там вода разлилась с обеих сторон моста. Глубина перелива достигает 100 сантиметров. Дорожными службами выставлены знаки. Специалисты в дежурной машине контролируют ситуацию. Объезд организован со стороны дороги Штыково—Ивановка—Реттиховка.

Сразу три перелива наблюдаются на 16, 20 и 96 километрах дороги Кировский—Николо-Михайловка—Яковлевка. Глубина на первых двух невелика и достигает 10 сантиметров, длина — до 3 метров. Проезд есть. На 94 километре вода подмыла две опоры моста через реку Арсеньевка. Организован альтернативный объезд по дорогам Кировский—Николо-Михайловка—Яковлевка—Покровка и Достоевка—Покровка—Минеральное.

Два перелива образовались на 3 и 4 километрах дороги Марьевка—Поляны. Их глубина до 10 сантиметров, длина — до 11 метров. Проезд есть.

На дороге Загорное—Краснояровка есть перелив глубиной до 20 сантиметров и длиной до 1 километра.

Сообщается, что сейчас на дорогах края работают 305 единиц техники. АО «Примавтодор» ведет работы по восстановлению профилей гравийных дорог, водопропускных труб, их очистке, планировке проезжих частей, замене знаков, уборке мусора.

Патрулирование дорог продолжается.

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