В Приморье уже зарегистрировано 10 случаев присасывания клещей

Клещи могут являться переносчиками опасных болезней Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморском крае в течении марта было официально зарегистрировано 10 случаев присасывания клещей к людям. Среди обратившихся к медикам двое детей.

Как сообщает пресс-служба краевого Управления Росподтребнадзора, первый случай зарегистрирован 14 марта.

Присасывания клещей происходили после посещения жителями края лесных зон в районе бухты Лазурной (Шаморы), Шкотовском районе, возле Находки.

В лаборатории на исследование приморцы сдали четырех клещей, снятых с людей. В одном случае в исследованном клеще обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, моноцитарного эрлихиоза человека, гранулоцитарного анаплазмоза человека. Вирус энцефалита в исследованных клещах обнаружен не был.

Напоминаем, для профилактики клещевого энцефалита применяется иммунизация. Это надежное средство защиты для тех, кто занимается сбором дикоросов, охотой и рыбалкой, отдыхает на природе или работает на садово-огородном участке.

Плановая вакцинация от клещевого энцефалита начинается осенью, когда интервал между двумя прививками может составлять от 5 до 7 месяцев. Но можно пройти иммунизацию по ускоренной схеме и весной. Экстренная вакцинация, когда две прививки делаются с интервалом от 14 до 30 дней будет проводиться в апреле.

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