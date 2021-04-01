Говорить и качать одновременно: во Владивостоке растет популярность интернет-звонков

Каждый третий абонент МТС во Владивостоке звонит через сеть LTE Фото: Иван МАКЕЕВ

Популярность голосовой связи через сеть 4G растёт — на неё приходится уже более 30% звонков, совершенных абонентами МТС. Об этом в своём личном аккаунте в Instagram рассказала директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

Каждый третий абонент МТС во Владивостоке звонит через сеть LTE. Причём, активнее всего интернет-звонками пользуются обладатели смартфонов марки Apple. В частности, IPhone 7, IPhone X и IPhone 11.

Из смартфонов других брендов технология популярна у обладателей смартфонов Samsung Galaxy S8 и Honor 10.

Преимущества VoLTE очевидны — скорость, качество звука и возможность зайти в интернет, параллельно совершая телефонный звонок.

Интернет-звонки возможны, если технология VoLTE поддерживается телефоном абонента. При этом, на номере должна быть подключена бесплатная услуга «Интернет–звонки». Добавить её можно с помощью USSD-команды *111*6#, приложения «Мой МТС» или в личном кабинете.