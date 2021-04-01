Список кандидатов предварительного голосования в Приморье пополняется

В Приморье продолжается выдвижение кандидатов на предварительное голосование «Единой России». По результатам первого этапа партийной отборочной процедуры о своих притязаниях на место в избирательных списках заявили девять человек. Из них трое претендуют на мандат депутата Государственной Думы, трое нацелены на Законодательное Собрание и еще трое подали заявления на участие в ПГ и по Госдуме, и по Заксобранию.

Выше всего конкуренция обещает быть на 62-ом (Владивостокском) одномандатном избирательном округе (Госдума), на который заявились сразу четверо кандидатов. Еще двое выдвинулись на ПГ по территориальной группе.

Как сообщила врио руководителя регионального исполкома ЕР Екатерина Маленкова, в настоящее время пакет документов для выдвижения готовят еще несколько граждан.

«За консультацией к нам обратились еще несколько жителей Приморского края. К концу недели список кандидатов предварительного голосования будет дополнен», - рассказала она.

В целом по России заявления на участие в предварительном голосовании «Единой России» подали более двух тысяч человек, более 500 комплектов документов рассмотрели региональные оргкомитеты процедуры.

Отказ в регистрации получили 95 человек. Семь из них после устранения недостатков повторно подали документы в оргкомитет и стали кандидатами. Основными причинами для отказа стали неполные пакеты документов, попытка выдвинуться сразу по нескольким одномандатным округам или предоставление недостоверной информации. Кроме того, у некоторых из кандидатов оказались непогашенные судимости или иностранные финансовые активы.

Большинство желающих принять участие в процедуре подавали заявки онлайн на сайте pg.er.ru. Здесь опубликована вся информация об оргкомитетах, данные о кандидатах размещаются в личных кабинетах и доступны для пользователей.

На этом же сайте пройдет и само голосование — избиратели должны будут пройти верификацию через «Госуслуги». При этом больше половины регионов проведут процедуру полностью онлайн. Такой порядок выбрали, к примеру, Забайкальский край, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Новосибирская, Орловская, Архангельская области.

Еще 42 субъекта РФ дадут возможность людям проголосовать в том числе и очно на счетных (избирательных) участках. Среди них Приморский край, Башкирия, Севастополь, Калмыкия, Владимирская, Псковская, Московская области.

«Единая Россия» обеспечит полную анонимность, чистоту и прозрачность подсчета голосов. За ходом процедуры смогут наблюдать все желающие — блокчейн опубликуют на старте голосования. Информация будет зашифрована, а электронный ключ к результатам разделят между представителями общественности. Предполагается, что после того, как голосование закончится, каждый избиратель сможет проверить свой бюллетень и убедиться, что он сохранен именно в том виде, в котором был отправлен.

Напомним, регистрация кандидатов продлится до 29 апреля. Сама процедура пройдет с 24 по 30 мая. Голосование будет организовано по максимально открытой модели, участвовать в нем смогут все зарегистрированные избиратели. Итоги предварительного голосования подведут 1 июня. После этого списки кандидатов «Единой России» утвердит Съезд.