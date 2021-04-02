Генконсульство США во Владивостоке не возобновит работу в ближайшее время

Генконсульство США во Владивостоке. Фото: архив КП

Генеральное консульство США во Владивостоке не сможет возобновить работу, которую оно приостановило из-за пандемии COVID-19 в марте прошлого года. В данный момент генконсульство имеет критически низкую укомплектованность кадрами. Об этом сообщил 1 апреля глава дипмиссии Луис Кришок через пресс-службу посольства США.

«Мы ценим наши отношения с людьми и регионами Дальнего Востока, нашими соседями по ледяным водам Берингова пролива. Когда укомплектованность дипмиссии это позволит, она возобновит работу во Владивостоке», — заявил Луис Кришок.

Генеральный консул США покидает Россию, однако надеется на возобновление работы генконсульства в обозримом будущем.

«Флаг США трижды поднимался и трижды опускался над американскими миссиями во Владивостоке. Я с нетерпением жду того дня, когда мы все увидим, как его поднимают в четвертый раз», — написал дипломат.

США уже проинформировали правительство РФ о том, что работа генерального консульства во Владивостоке не будет возобновлена в ближайшее время, сообщил 1 апреля посол Джон Салливан.

Генконсульство в Екатеринбурге продолжает работу, но со вчерашнего дня приостановило оказание визовых услуг и предоставление консульских услуг гражданам США. Сейчас этим занимается только посольство США в Москве.

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