Более 600 чиновников сократили в правительстве Приморья в конце 2019 — начале 2020 года

Реформа системы управления Приморским краем началась в 2019 году Фото: Милана СОКОЛ

Более 600 человек сократили в правительстве Приморского края в ходе административной реформы системы управления. Об этом на брифинге сообщила начальник отдела кадров департамента государственной гражданской службы и кадров правительства региона Ольга Бевза.

По ее словам, реформа системы управления краем началась в 2019 году: были проведены мероприятия по формированию структуры органов исполнительной власти Приморья, исключены все дублирующие и избыточные функции, реорганизованы семь и переименованы 25 органов исполнительной власти, а также упразднены два аппарата — губернатора и администрации Приморского края. Был создан аппарат губернатора и правительства Приморского края.

По данным, приведенным Ольгой Бевза, в декабре 2019 года в органах исполнительной власти региона работали 2676 человек, а в январе 2020 года их количество сократилось до 2008.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14