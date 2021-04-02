Прокуратура Приморья утвердила обвинения по делам о взятках и мошенничестве в сфере грузоперевозок

Три дела о взятках и мошенничестве в сфере грузоперевозок направятся в суд в Приморье Фото: Евгения ГУСЕВА

Прокуратура Приморского края утвердила обвинительные заключения по трем уголовным делам против двух должностных лиц и местной жительницы. Как считает следствие, преступления были совершены с сентября 2019 года по апрель 2020 года.

Женщина узнала у своего знакомого, что ему нужно перевезти негабаритный тяжеловесный груз — экскаватор марки KOMATSU «PC 220-7» из Уссурийска в село Анастасьевка Хабаровского края. Причем специального разрешения на такую перевозку у мужчины не было. Однако будущая фигурантка уголовного дела пообещала обеспечить беспрепятственное перемещение груза. Она получила от собственника экскаватора 105 тысяч рублей, сообщив, что из них 50 тысяч рублей передаст нужным людям в полиции. На самом деле все деньги женщина оставила себе.

Та же женщина в сентябре 2019 года поспособствовала своему знакомому в передаче взятки старшему инспектору отдельного взвода ДПС ГИБДД МО МВД России «Большекаменский». За 52 тысячи рублей должностное лицо не стало составлять административный протокол на лиц, перевозивших тяжеловесный груз.

В марте 2020 года инспектор ГИБДД из Владивостока остановил тягач, перевозивший крупногабаритный фронтальный погрузчик. Перевозка шла с нарушением установленного маршрута и полицейский должен был составить административный протокол. Водитель связался со своим руководителем, а тот в свою очередь обратился все к той же «посреднице», которая за взятку в 40 тысяч рублей инспектору уладила вопрос без протокола.

В зависимости от роли каждого из людей, преступивших закон, они обвиняются по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину», части 3 статьи 290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом» и части 2 статьи 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве».

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Приморского края, в ближайшее время уголовные дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

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