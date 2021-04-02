В Уссурийске вор утащил дамскую сумку с 600 тысячами рублей, пока женщина примеряла одежду

Схватив в магазине женскую сумку вор бросился к дверям. Скриншот видео: пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску

Полицейские задержали жителя Уссурийска, похитившего дамскую сумочку в магазине спортивной одежды. Заявление в полицию поступило от 48-летней местной жительницы. В сумке находилась крупная сумма денег — пострадавшая оценила ущерб в 600 тысяч рублей.

Женщина рассказала полицейским, что для примерки куртки, которую собиралась купить, она зашла в примерочную, оставив сумку на столике возле кабинки и накрыв ее своей курткой. Неизвестный мужчина схватил сумку и выбежал из магазина. За вором вдогонку бросился консультант магазина. Увидев погоню, злоумышленник бросил украденную вещь. Работник магазина вернул сумку потерпевшей, однако она недосчиталась 200 тысяч рублей.

В этот же день сотрудники уголовного розыска задержали 31-летнего ранее судимого местного жителя. Он сознался в краже и рассказал, что успел истратить похищенные деньги.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Задержанного заключили под стражу. Он может получить до семи лет лишения свободы.

Сейчас подозреваемого проверяют на причастность к ранее совершенным преступлениям, сообщила пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску.

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