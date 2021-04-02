«Низко летит, к дождю, наверное». Полет истребителя над трассой в Приморье впечатлил очевидцев

Водителей удивила картина на трассе Фото: принтскрин видео.

Низко летящий истребитель над трассой в Приморье, приковал внимание очевидцев. История развернулась в районе Углового недалеко от военного аэропорта. Большинство местных жителей уже привыкли к частым полетам воздушной техники, а для тех, кто впервые видит заход на посадку – зрелище, конечно впечатляющее.

Самолет, похожий на Су-25, красиво спланировал над трассой, приковав внимание автомобилистов. Видео появилось в соцсетях, собрав массу комментариев.

«Наши орлы – красавцы, они еще и меж пятиэтажек летают…Наша сила, наша мощь», «Заходил на посадку, напугал бабулю, удивил водителя и заставил дальнобойщика протрезветь. Классическая история для местных», «Бывает на посадку ниже идут», – делятся мнениями жители края.

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