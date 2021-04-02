Грунт с боевыми снарядами завезли на одну из улиц Владивостока

На месте происшествия уже находится Росгвардия. Фото: instagram.com/dps_vl

На улицу Босфора, расположенную в Первомайском районе Владивостока, строителями был завезен грунт со снарядами. Об этом сообщил подписчик одного из популярных Instagram-пабликов, посвященных жизни Владивостока. Очевидец сопроводил свое сообщение фотографией, на которой рядком лежат семь снарядов без боеголовок.

Судя по еще одному фото, на месте происшествия уже находятся сотрудники Росгвардии и территория с опасной находкой огорожена специальной лентой.

В комментариях к посту высказываются предположения, что землю привезли из района Снеговой Пади, где со времен взрыва Владивостокского арсенала в 1992 году встречаются подобного рода «сюрпризы».

Необычная находка удивила горожан. Фото: instagram.com/dps_vl

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