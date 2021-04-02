Житель Владивостока обокрал собственного деда и попал на три года в колонию строго режима

36-летний внук украл с банковских карт деда более 70 тысяч рублей Фото: Евгения ГУСЕВА

Жителю Владивостока судом Фрунзенского района города вынесен приговор за кражу, совершенную у близкого родственника.

Преступление произошло в сентябре 2020 года, когда 36-летний мужчина проживал совместно со своим престарелым дедушкой. У молодого родственника не было работы и он решил поправить свое финансовое положение за счет деда.

Выбрав момент, гражданин напросился сходить со стариком в отделение банка, якобы для того, чтобы помочь ему разобраться с деньгами, которые находятся на банковских картах родственника. Воспользовавшись тем, что пожилой человек не разбирается в операциях с картами, будущий фигурант уголовного дела перевел все имевшиеся на счетах потерпевшего деньги на счет своей знакомой. Всего внучек похитил более 70 тысяч рублей. Позже, придумав какую-то историю, он у забрал у знакомой, которая не знала о краже, всю переведенную сумму.

Судили мужчину по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета». С учетом того, что обвиняемый ранее был неоднократно судим, в том числе за тяжкие преступления, суд назначил ему наказание — лишение свободы сроком на три года с отбываем в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Приморского края, приговор в законную силу не вступил.

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