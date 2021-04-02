Во Владивостоке по подозрению в сексуальном преступлении против школьника задержан гастарбайтер

Уроженец Таджикистана задержан во Владивостоке по подозрению преступлении сексуального характера Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Русском острове во Владивостоке полицией задержан мужчина, подозреваемый в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении шестиклассника.

Как сообщает портал VL.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, уроженец Таджикистана разговорился с мальчиком, возвращавшимся из школы. Затем, пообещав ему сладости, заманил в заброшенное здание, где, используя психологическое давление и угрозы, совершил с подростком действия сексуального характера и скрылся. О случившемся мальчик рассказал матери, а она обратилась в полицию.

В ходе поисков подозреваемого, полицейские выяснили, что ранее мужчина регулярно появлялся в этом жилом квартале и ходил по дворам. Было установлено, что он живет и работает на местном асфальтобетонном комплексе, где его и задержали в строительном вагончике. После задержания гастарбайтер попытался откупиться от сотрудников полиции, предлагая взятку в 100 тысяч рублей, но это только усугубило его положение. Попытку дачи взятки должностному лицу задокументировали и оформили в соответствии с законом. Теперь задержанному грозит еще одно уголовное дело.

Как оказалось, на территории России 39-летний уроженец Таджикистана находится незаконно, так как срок действия его миграционной карты закончился еще в 2013 году.

Сейчас по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего проводится доследственная проверка.

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