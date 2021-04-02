Самый большой в городе торгово-развлекательный центр начали строить в Уссурийске

ТРЦ "Дружба" начали строить в Уссурийске. Фото: сайт magazinmagazinov.ru

В Уссурийске началось строительство самого крупного в городе торгово-развлекательного центра «Дружба».

Как сообщает пресс-служба компании «Магазин Магазинов», выступающей эксклюзивным брокером проекта, четырехэтажный ТРЦ будет иметь площадь 52,5 тысячи квадратных метров, а расположится он на 4,15 гектара.

Среди якорных арендаторов проекта продуктовой гипермаркет «Самбери», гипермаркет бытовой техники и электроники «Домотехника», универмаг для всей семьи, товары для дома, супермаркеты детских и спортивных товаров. Всего торговая галерея объединит более 90 магазинов.

Чтобы развлекать посетителей в «Дружбе» создадут многозальный кинотеатр, детский развлекательный центр, фуд-корт и рестораны.

Возле центра планируется наземная парковка на 500 машино-мест.

Открыть ТРЦ «Дружба» планируют в первом квартале 2023 года.

Нужно отметить, что эта новость привела в восторг не всех жителей Уссурийска. В социальных сетях, где сейчас идет бурное обсуждение начавшейся стройки, немало приморцев высказываются в духе «обычным уссурийцам это не по карману» и «лучше бы производство какое открыли». Многие считают, что в городе уже, итак, переизбыток торговых площадок.

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