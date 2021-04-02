Огонь подбирается к домам. В Приморье неконтролируемый пал травы грозит очередным ЧП

В Приморье из-за пала травы могут загореться дома Фото: Милана СОКОЛ

В Надеждинском районе Приморья неизвестные подожгли сухую траву при этом из-за ветра огонь стал быстро распространяться на большую территорию. В итоге пал стал неконтролируемым и пламя грозит перекинуться на дома.

Обеспокоенные местные жители вызвали пожарных Фото: Милана СОКОЛ

На данный момент сухостой горит практически на въезде в поселок Раздольное.

– Полыхает сильно, видно издалека. На противоположной стороне располагается целое садово-дачное товарищество, уже вызвали пожарных и позвонили знакомым хозяевам дач. Из-за каких-то недоумков может сгореть много домов, – поделились с «КП» очевидцы.

Огонь быстро распространился. Фото: предоставлено очевидцами

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