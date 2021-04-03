Сильный ветер, туман и дождь: о погоде в Приморье в субботу, 3 апреля

3 апреля погода во Владивостоке за многолетний ряд наблюдений (1917–2019 гг.) носила неустойчивый характер. Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

В субботу, 3 апреля, Приморский край окажется во власти фронтальных разделов, которые то и определят погоду. Синоптики прогнозируют небольшой дождь, туман утром и ветер местами до сильного. Об этом сообщает портал ПримПогода.

В дальневосточной столице сегодня переменная облачность. Утром небольшой дождь, в отдельных районах туман. Ветер возьмет направление с юго-востока и усилится в течение дня, после обеда изменив свое направление. Воздух сегодня прогреется до 10 градусов со знаком плюс.

В соседнем Уссурийске серьезных осадков ждать не стоит. Ветер возьмет направление с запада, северо-запада, во второй половине дня усилится. В целом погода будет теплее, чем во Владивостоке – воздух прогреется до 14 градусов.

В Находке облачно туманно, утром слабый дождь. Ветер умеренный северо-западный. Температура воздуха +11...+13°C.

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