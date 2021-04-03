«Грабитель с Али-экспресс»: приморец совершил налет на магазин и забыл одну из главных улик на прилавке

Ранее этот же молодой человек пытался украсть из крупного гипермаркета банку тушенки Фото: Иван МАКЕЕВ

В Приморье парень ограбил магазин. Все происходящее зафиксировали камеры наблюдения. Ролик уже облетел все местные социальные сети.

Инцидент случился накануне в маленькой поселке у моря Врангель. В местный продуктовый магазин наведался парень. Целью посетителя оказалась не покупка товаров, а ограбление. Вот только подготовился злоумышленник так себе.

Одет был приморец в яркую куртку оранжевого цвета, что сразу бросается в глаза. В руках у парня оказались газовый ключ и нож – этим он планировал угрожать беззащитному продавцу, которая сначала даже не поверила в серьезность намерений грабителя и начала просто его прогонять. Однако позже, когда налетчик снес одну из витрин, женщина противостоять уже не стала.

Мужчина заставил ее открыть кассу и начал забирать оттуда деньги. Распихав по карманам все, что туда могло вместиться, мужчина в медицинской маске поспешил покинуть павильон. Вот только на прилавке так и остался лежать тот самый газовый ключ, которым он ранее угрожал женщине. За это злоумышленника назвали «грабителем с Али-экспресс» - сайт с товарами из Китая.

Все происходящее попало на камеру наблюдения торговой точки. Ситуация вызвала неоднозначную реакцию. Местные жители сказали, что на этот магазин нападения совершаются не в первый раз.

- А их уже не первый раз грабят. Хозяевам не жалко продавцов, - сообщает приморец.

Кроме того, из комментариев стало известно, что ранее этот же молодой человек пытался украсть из крупного гипермаркета банку тушенки. Видимо попытка успехом не увенчалась, и тогда он решил сразу красть деньги, только из магазин поменьше.

К слову, поселок Врангель – очень маленький. Найти преступника по оставшимся на газовом ключе отпечаткам теперь не составит труда, если парень местный. Во всем произошедшем еще предстоит разобраться сотрудникам правоохранительных органов.

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