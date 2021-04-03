Приморье потихоньку лишается алкоголя

С начала года в регионе выведено из оборота 2 432 литра незаконной алкогольной продукции на сумму 1,2 миллиона рублей Фото: Иван Макеев

Незаконный алкоголь стоимостью более миллиона рублей изъяли с начала года в Приморье. Об этом сообщает правительство региона.

Только за последнюю неделю из оборота изъято 413 литров нелегального алкоголя. К слову, рейдовые мероприятия не возникают на пустом месте. Все это – результат обращения граждан через интернет-платформу «Прямая линия 2.0». В очередной раз туда обратились жители Владивостока, которые сообщили о незаконной продаже алкоголя в павильоне, расположенном на улице Гульбиновича, 29\2. Продукция вывезена на склад, а нарушителю теперь грозит штраф до 100 тысяч рублей.

В марте по такой же схеме специалисты изъяли из незаконного оборота более 500 литров алкоголя. После судья вынес решение, и алкоголь уничтожили.

По данным правительства, с начала года в регионе выведено из оборота 2 432 литра незаконной алкогольной продукции на сумму 1,2 миллиона рублей.

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