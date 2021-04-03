Черные клубы дыма, взрывы и треск: пожар на сопке напугал приморцев

Фото: скриншот из видео, gorod_nhk

Клубы черного дыма, взвившиеся над городом, напугали приморцев. Один из местных жителей заснял происходящее на камеру мобильного телефона. Ролик уже успел облететь социальные сети.

Инцидент произошел в субботу, в городе Находка. Автор видео сообщает, что пожар бушует в Южном – один из районов города. На этой сопки расположились дачные участки садоводческого некоммерческого товарищества «Приморец». Судя по всему, горит какой-то дачный домик.

- Слышны небольшие взрывы и сильный треск, - сообщает автор ролика.

Чуть позже в комментариях появились местные жители, которые сообщили о пожаре на улице Садовая, где горит дом.

В обстоятельствах случившегося теперь предстоит разбираться специалистам.

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