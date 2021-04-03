Еще два человека умерли от COVID-19 в Приморье

Жители края должны в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемиологические требования Фото: Алексей БУЛАТОВ

Согласно статистике, опубликованной краевым оперативным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией, в Приморском крае за минувшие сутки специалисты выявили 53 новых случая заражения COVID-19.

По имеющимся данным, всего за время властвования пандемии в мире в Приморье заболели 42 515 человек. Из них выздороветь удалось 39 294 пациентам, а умерли 684 человека. Еще вчера этот показатель был меньше на двух приморцев.

В регионе проведено 918 030 тысяч тестов на COVID-19. Прививки получили уже 64 392 приморца.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции» между гражданами в 1,5 метра.

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